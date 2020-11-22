Европа может столкнуться с третьей волной COVID-19 в 2021 году, - ВОЗ

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил об опасности третьей волны коронавируса в Европе в начале 2021 года. По его словам вторую волну коронавируса страны Европы предотвратить не сумели.

Об этом он рассказал в интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media.

По мнению представителя ВОЗ, Европа упустила возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы после того, как взяла под контроль первую волну.

"А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года", - отметил Набарро.

Он заявил, что перед многими западноевропейскими странами стоит задача "снова взять вирус под контроль", не прибегая при этом к такой грубой мере, как локдаун, за который, как подчеркнул спецпосланник, приходится платить "высокую цену".

Вместе с тем в ВОЗ полагают, что в странах Восточной Азии ситуация с коронавирусом обстоит лучше из-за "очень четкой коммуникации" между властями и населением.

"Еще один элемент, который очень заметен в Восточной Азии: после того, как число случаев (заражения) удалось снизить благодаря сильной реакции людей, меры не ослабляются. Необходимо дождаться, пока показатели станут низкими и будут оставаться таковыми", - добавил спецпосланник организации.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек.

Как писало РБК-Украина, организация также рекомендует не использовать препарат "Ремдесивир" для пациентов с COVID-19 независимо от тяжести заболевания. Эксперты заявили, что в настоящее время "нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов".