Еврокомиссия допустила, что вакцину от COVID-19 создать не удастся

Европейская комиссия допустила, что при наихудшем сценарии вакцину от коронавируса создать вообще не удастся. В лучшем сценарии предусматривается ее появление в течение ближайших нескольких месяцев.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис во время брифинга.

"Худший сценарий для меня, это если эффективную вакцину от коронавируса создать вообще не удастся. Лучший сценарий предусматривает появление вакцины в течение ближайших нескольких месяцев", - сказала она.

Напомним, поставки потенциальной вакцины против коронавируса в страны Европейского союза могут начаться всерьез в апреле 2021 года.

Кроме того, ранее в ЕС предупредили, что вакцинация до 2022 года коснется лишь небольшой части жителей стран Евросоюза.

Добавим, что во всем мире восемь компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от COVID-19. Украина ведет переговоры с такими компаниями, как Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca.

Еврокомиссия подписала три контракта на поставки вакцины от коронавируса.