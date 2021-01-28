ЕС может заблокировать поставки COVID-вакцин в Британию из-за дефицита

Европейская комиссия может заблокировать поставки миллионов доз вакцины от коронавируса в Великобританию из ЕС. Это связано с дефицитом COVID-вакцины.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, после сообщений о нехватке доз COVID-вакцины в европейских странах, Еврокомиссия объявила о планах предоставить национальным регулирующим органам право отклонять запросы на экспорт.

Между Британией и ЕС возник спор по поводу поставок вакцин после того, как компания AstraZeneca сообщила Евросоюзу, что не сможет доставить заказанные дозы вакцины, заказанные до конца марта, за производственных проблем на заводах.

В компании заявили, что контракт с Британией означает, что дозы COVID-вакцины могут быть отправлены из британских заводов в Европу только после того, как Великобритания получит заказанные 100 млн доз препарата.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что AstraZeneca на 60% сократит поставки COVID-вакцины в ЕС в первом квартале 2021 года. В ответ на это в ЕС пригрозили компании судом.

Позже еврокомиссар Кириакидес обвинила компанию AstraZeneca в безответственности из-за срыва поставок COVID-вакцины в страны Евросоюза.