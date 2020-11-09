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В ЕС назвали три сценария возобновления полетов

Автор: Анастасия Рокитна

У Евроконтроля есть три сценария выхода авиации из карантина и возобновления полетов. Они зависят от доступности вакцины от коронавируса.

Соответствующий прогноз опубликован на сайте Евроконтроля.

В наиболее вероятном сценарии трафик 2024 года составит лишь 92% от показателя 2019 года.

Прогноз основан на трех основных сценариях:

Первый сценарий предусматривает, что вакцина будет летом 2021 года. Тогда она станет доступной для путешественников. Объем трафика вернется к уровню 2019 года только в 2024 году.

Второй сценарий предусматривает, что вакцина будет в 2022 году. Тогда объем трафика вернется к уровню 2019 года только в 2026 году.

Третий сценарий. Вакцина неэффективна. Сохраняется инфекция и низкий уровень доверия со стороны пассажиров: до 2029 года объемы движения вернуться к уровню 2019 года.

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Есть вполне реальная перспектива, что это восстановление может занять еще больше времени, возможно, вплоть до 2029 года, говорится в прогнозе Евроконтроля.

"Это катастрофическая картина для авиационной отрасли и ясно показывает, почему для государств так важно принимать последовательные меры для поддержки авиационной отрасли и чтобы пассажиры снова чувствовали себя в безопасности”, - говорится в сообщении.

Напомним, правительство Казахстана запретит авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов на коронавирус.

Также правительство Грузии снова продлило запрет на международное авиасообщение.

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