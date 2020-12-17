ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕС начинает массовую вакцинацию от COVID: названа дата

Новина українською → Брюссель, Четверг 17 декабря 2020 14:26
ЕС начинает массовую вакцинацию от COVID: названа дата Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/vipevents)
Автор: РБК-Украина

Страны-члены Европейского союза начнут массовую вакцинацию населения от COVID-19 27 декабря. Прививать жителей ЕС будут вакцинами компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"27, 28 и 29 декабря вакцинация начнется по всему ЕС. Защитим наших граждан вместе", - написала она.

Напомним, накануне вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас пообещал, что разрешение на продажу вакцин от COVID-19 будет выдано через двое суток после одобрения.

Кроме того, Европейское агентство по лекарственным средствам соберется на заседание 21 декабря, чтобы рассмотреть вопрос одобрения вакцины от COVID компаний BioNTech и Pfizer. Если вакцину не одобрят в понедельник, то регулятор соберется снова через неделю.

Добавим, что ранее Урсула фон дер Ляйен предложила странам Европейского союза начать вакцинацию от коронавируса в один день.

Ранее сообщалось, что Украина может начать вакцинацию от СOVID-19 в феврале следующего года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Еврокомиссия Евросоюз вакцина от коронавируса Коронавирус
NEWS
Сейчас мир все еще в разгаре пандемии, - ВОЗ
Сергей Щербина, Владислав Красинский, Анастасия Рокитна Сейчас мир все еще в разгаре пандемии, - ВОЗ
DAILY
Глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге: В одних лишь больницах не победили ни одну пандемию
Сергей Щербина, Владислав Красинский Глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге: В одних лишь больницах не победили ни одну пандемию