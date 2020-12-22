ЕС с 1 января ограничит въезд из Британии из-за пандемии

В следующий четверг, 31 декабря, заканчивается срок действия переходного периода после выхода Британии из Европейского союза (Brexit). В связи с этим Соединенное Королевство попадет в список третьих стран, въезд из которых ограничен из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится на сайте Европейской комиссии.

Так, с 1 января 2021 года все страны Евросоюза начнут применять к Британии рекомендацию Еврокомиссии относительно временного ограничения на несущественные поездки. Соответственно, британцы смогут путешествовать в страны ЕС только по важным причинам.

"Чтобы освободить Британию от этих ограничений, Совету ЕС предстоит принять решение о внесении Соединенного Королевства в список третьих стран, на чьих жителей не распространяются временные ограничения", - добавили в Еврокомиссии.

Отмечается, что этот список регулярно пересматривается государствами-членами ЕС в Совете Европы.

В то же время эти ограничения не распространяются на граждан ЕС, проживающих в Британии, и британцев, которые являются долговременными резидентами стран ЕС, независимо от цели путешествия.

Обновлено 16:56.

Европейская комиссия рекомендовала странам ЕС снять запрет на въезд из Британии, который был введен из-за обнаружения новой мутации коронавируса.

"Запреты должны быть отменены с учетом необходимости обеспечения важных путешествий и избежания разрыва цепи поставок товаров", - заявили в Еврокомиссии.

Напомним, более 40 стран мира ограничили или запретили въезд с Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса. Эта мутация, по данным ученых, является заразней, чем другие.

Также РБК-Украина писало, что Украина не планирует пока запрещать авиасообщение с Британией. Правительство следит за ситуацией в Соединенном Королевстве и может пересмотреть свое решение.