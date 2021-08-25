Эффективность РНК-вакцин против коронавируса снизилась: опубликовано исследование

Центр контроля и профилактики заболеваний США исследовал падение эффективности вакцин от коронавируса после распространения штамма "Дельта". В исследовании приняли участие более 4 тысяч медиков и работников служб экстренного реагирования в 6 штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Medical Xpress .

Эффективность РНК-вакцин упала с 91% к 66%, сообщили исследователи. Речь идет, в частности, о препаратах производства Pfizer и Moderna.

Каждую неделю или при появлении симптомов, подобных коронавирусной болезни, участники проходили тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Эффективность вакцины в начальный период исследования с 14 декабря 2020 года по 10 апреля 2021 года оценивалась в 91%, а после распространения "Дельты" - в 66%. При этом исследователи отмечают, что эффективность вакцины также может снижаться вследствие времени, прошедшего с момента прививки.

"Хотя эти промежуточные результаты предполагают умеренное снижение эффективности вакцин против COVID-19 в предотвращении инфекции, стойкое снижение риска заражения на две трети подчеркивает неизменную важность и преимущества вакцинации против COVID-19", - отмечают исследователи.