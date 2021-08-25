ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эффективность РНК-вакцин против коронавируса снизилась: опубликовано исследование

Новина українською →
Вашингтон, Среда 25 августа 2021 12:15
Эффективность РНК-вакцин против коронавируса снизилась: опубликовано исследование Фото: эффективность вакцин от коронавируса снизилась (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Центр контроля и профилактики заболеваний США исследовал падение эффективности вакцин от коронавируса после распространения штамма "Дельта". В исследовании приняли участие более 4 тысяч медиков и работников служб экстренного реагирования в 6 штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Medical Xpress.

Эффективность РНК-вакцин упала с 91% к 66%, сообщили исследователи. Речь идет, в частности, о препаратах производства Pfizer и Moderna.

Каждую неделю или при появлении симптомов, подобных коронавирусной болезни, участники проходили тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Эффективность вакцины в начальный период исследования с 14 декабря 2020 года по 10 апреля 2021 года оценивалась в 91%, а после распространения "Дельты" - в 66%. При этом исследователи отмечают, что эффективность вакцины также может снижаться вследствие времени, прошедшего с момента прививки.

"Хотя эти промежуточные результаты предполагают умеренное снижение эффективности вакцин против COVID-19 в предотвращении инфекции, стойкое снижение риска заражения на две трети подчеркивает неизменную важность и преимущества вакцинации против COVID-19", - отмечают исследователи.

Ранее сообщалось, что заражение штаммом "Дельта" участилось у COVID-вакцинированных людей.

Вместе с тем, в США нашли антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина Коронавирус
NEWS
В Украине 727 новых случаев коронавируса
В Украине 727 новых случаев коронавируса
DAILY
Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий