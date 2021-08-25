Ефективність РНК-вакцин проти коронавірусу знизилась: опубліковано дослідження
Центр контролю та профілактики захворювань США дослідив падіння ефективності вакцин від коронавірусу після поширення штаму "Дельта". У дослідженні взяли участь понад 4 тисячі медиків та працівників служб екстреного реагування у 6 штатах.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Medical Xpress.
Ефективність РНК-вакцин впала з 91% до 66%, повідомили дослідники. Мова йде, зокрема, про препарати виробництва Pfizer та Moderna.
Щотижня або при появі симптомів, подібних до коронавірусної хвороби, учасники проходили тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Ефективність вакцини в початковий період дослідження з 14 грудня 2020 року по 10 квітня 2021 року оцінювалася в 91%, а після поширення "Дельти" - в 66%. При цьому дослідники наголошують, що ефективність вакцини також може знижуватися внаслідок часу, що пройшов з моменту щеплення.
"Хоча ці проміжні результати припускають помірне зниження ефективності вакцин проти COVID-19 в запобіганні інфекції, стійке зниження ризику зараження на дві третини підкреслює незмінну важливість і переваги вакцинації проти COVID-19", - зазначають дослідники.
Раніше повідомлялось, що зараження штамом "Дельта" почастішали у COVID-вакцинованих людей.
Разом з тим, у США знайшли антитіло, що захищає від усіх штамів коронавірусу.