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Джо Байден победил на выборах в Аризоне, - AP

Автор: Роман Тверденко

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден победил на выборах в штате Аризона. Там он наберет 11 голосов выборщиков.

Этот результат прогнозируют AP и Fox News.

Теперь у Байдена 248 голосов, а у действующего президента Дональда Трампа - 214. Для победы на выборах Байдену нужно еще 22 голоса.

В 2016 году в этом штате Трамп победил Хиллари Клинтон.

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Напомним, по данным американских СМИ, Джо Байден также победил в штате Висконсин и набрал там 10 голосов выборщиков.

Ранее руководитель избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа Билл Степиен заявил, что они потребуют пересчитать голоса в штате Висконсин.

Также Дональд Трамп обратился в суд с просьбой остановить подсчет голосов в штате Мичиган. Предварительно, в этом штате лидирует представитель демократов Джо Байден.

Добавим, бывший вице-президент Джо Байден получил наибольшее количество голосов избирателей в истории США.

В материале РБК-Украина "Капитан Америки. Кто выиграет на выборах президента США" вы можете прочитать о сложностях нынешних американских выборов.

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