UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Как COVID попал на рынок в Ухане, установить невозможно. Вывод китайских экспертов

Автор: Юлия Струк

Глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-2019 государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь заявил, что невозможно установить, как коронавирус попал на рынок в Ухане. К таким выводам комиссия на основе имеющейся эпидемиологической информации.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

Популярные новости
Расследование по COVID-19 в Ухане: исследователи обнаружили "важные улики" 07 февраля 2021
Процесс импичмента Трампа могут приостановить по просьбе адвоката 07 февраля 2021
Куба ввела карантин для въезжающих из-за рубежа 06 февраля 2021
Беларусь попросила Польшу экстрадировать основателей телеграм-канала Nexta 07 февраля 2021
"Северный поток-2" остановит сама Германия, - Bloomberg 06 февраля 2021
Во Франции признали законными ограничения на оборудование 5G от Huawei 06 февраля 2021
Китай предоставил полный доступ к объектам для изучения COVID, - ВОЗ 06 февраля 2021
"Еще одно гибридное оружие": Литва не будет применять российскую вакцину от COVID 06 февраля 2021
Уровень мирового океана поднимается быстрее, чем ожидалось, - экологи 06 февраля 2021
Pfizer подал заявку на регистрацию COVID-вакцины в Бразилии 06 февраля 2021

Ваньнянь заявил, что новый коронавирус мог циркулировать в регионах за пределами Ухани до первых зарегистрированных случаев вспышки.

"Ранние случаи вируса связаны с рынком морепродуктов в Ухане, а другие - с другими рынками, некоторые не показали такой связи. Возможно, что рынок морепродуктов в Ухане мог стать центром распространения вируса… На основе имеющейся информации невозможно определить, как Sars-Cov-2 попал на рынок в Ухане", - сказал глава китайской экспертной мисси.

Кроме того, Питер Бен Эмбарек, руководитель программы Всемирной организации здравоохранения, отметил, что рынок в основном специализировался на продаже замороженной еды, в основном морской рыбы, но там продавали и одомашненных диких животных и другую фермерскую продукцию.

Он отметил, что позже группа экспертов предоставит детализированный отчет об итогах расследования.

Как писало РБК-Украина ранее, эксперты из группы ВОЗ ранее анонсировали, что обнаружили "важные улики". Они касаются роли рынка морепродуктов Хуанань в распространении инфекции.

Напомним, власти Китая предоставили экспертам ВОЗ полный доступ ко всем запрошенным объектам для изучения происхождения коронавируса.

Так, эксперты приехали в Ухань три недели назад. Согласно правилам Китая, их сразу же отправили на карантин. Еще двух экспертов не пустили в страну из-за выявления антител к COVID-19.

Они вышли из карантина в конце января и приступили к расследованию происхождения коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВОЗКоронавирус
Читайте также
Facebook расширяет список фейков о COVID-19: будет удалять посты
В ВОЗ призвали не отказываться от COVID-вакцины AstraZeneca
Прогноз погоды