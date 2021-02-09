Как COVID попал на рынок в Ухане, установить невозможно. Вывод китайских экспертов

Ваньнянь заявил, что новый коронавирус мог циркулировать в регионах за пределами Ухани до первых зарегистрированных случаев вспышки.

"Ранние случаи вируса связаны с рынком морепродуктов в Ухане, а другие - с другими рынками, некоторые не показали такой связи. Возможно, что рынок морепродуктов в Ухане мог стать центром распространения вируса… На основе имеющейся информации невозможно определить, как Sars-Cov-2 попал на рынок в Ухане", - сказал глава китайской экспертной мисси.

Кроме того, Питер Бен Эмбарек, руководитель программы Всемирной организации здравоохранения, отметил, что рынок в основном специализировался на продаже замороженной еды, в основном морской рыбы, но там продавали и одомашненных диких животных и другую фермерскую продукцию.

Он отметил, что позже группа экспертов предоставит детализированный отчет об итогах расследования.