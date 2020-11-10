UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Британия зеркально ответила Беларуси на выдворение дипломатов

Автор: Дмитрий Левицкий

Британия зеркально ответила на решение Министерства иностранных дел Беларуси об объявлении двух британских дипломатов персона нон грата. Лондон также высылает двух белорусских дипломатов.

Самые читаемые новости

Об этом на странице в Twitter заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

Как отметил глава ведомства, Британия не боится попыток режима Александра Лукашенко помешать Лондону освещать правду о ситуации в Беларуси.

"Соединенное Королевство не будет напугано попытками режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификациях на выборах и насилии над белорусским народом. Сегодня мы высылаем двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованное выдворение британских дипломатов", - написал Рааб.

Напомним, вчера белорусское государственное телевидение сообщило о высылке двух британских дипломатов за деятельность деструктивного характера на территории Беларуси. Британские дипломаты уже покинули территорию Беларуси.

В Лондоне назвали решение Беларуси "абсолютно неоправданным" и обвинили Лукашенко в попытке скрыть угнетение белорусского народа.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьВеликобританиядепортациядипломаты