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В Британии зафиксировали первые случаи аллергии на вакцину от COVID

Новина українською → Лондон, Среда 09 декабря 2020 16:45
В Британии зафиксировали первые случаи аллергии на вакцину от COVID Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Великобритании зафиксировали случаи аллергической реакции на вакцину от коронавируса разработки Pfizer. Людей с сильной аллергией призвали не прививаться ею.

Об этом сообщает Reuters.

В первые дни вакцинации были зафиксированы два случая аллергической реакции у сотрудников Национальной медицинской службы Британии. Но оба они в порядке и восстановление проходит хорошо.

Расследование случаев аллергической реакции будет еще продолжаться. В Pfizer и BioNTech также приветствовали исследование ситуации. Там отметили, что на стадии массового испытания вакцины также исключали из исследования людей с историей сильных аллергических реакций.

В связи с этим, британская Национальная медицинская служба призвала людей с историей сильных аллергических реакций в анамнезе не идти на вакцинацию от коронавируса.

На этой неделе в Великобритании началась вакцинация населения от коронавируса вакциной Pfizer. Первыми к прививанию допустили пожилых людей и медиков.

Также сегодня Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. Лекарства уже передали на хранение в хранилище израильской фармацевтической кампании Teva.

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