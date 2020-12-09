В Британии зафиксировали первые случаи аллергии на вакцину от COVID

В Великобритании зафиксировали случаи аллергической реакции на вакцину от коронавируса разработки Pfizer. Людей с сильной аллергией призвали не прививаться ею.

Об этом сообщает Reuters.

В первые дни вакцинации были зафиксированы два случая аллергической реакции у сотрудников Национальной медицинской службы Британии. Но оба они в порядке и восстановление проходит хорошо.

Расследование случаев аллергической реакции будет еще продолжаться. В Pfizer и BioNTech также приветствовали исследование ситуации. Там отметили, что на стадии массового испытания вакцины также исключали из исследования людей с историей сильных аллергических реакций.

В связи с этим, британская Национальная медицинская служба призвала людей с историей сильных аллергических реакций в анамнезе не идти на вакцинацию от коронавируса.

На этой неделе в Великобритании началась вакцинация населения от коронавируса вакциной Pfizer. Первыми к прививанию допустили пожилых людей и медиков.

Также сегодня Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. Лекарства уже передали на хранение в хранилище израильской фармацевтической кампании Teva.