В ближайшие месяц-два рисков для Молдовы нет, - Санду

Санду отреагировала на заявление главы Национальной разведки США Арвил Хейнс о намерениях РФ "пробить" коридор в непризнанное Приднестровье. По данным президента, в данный момент угрозы для Молдовы минимальны.

"Нет повода говорить о рисках в ближайшие месяц-два. Считаю, что мы в безопасности. Представитель США сказала, что есть риск, но она не говорила, что это может произойти. Этот риск был всегда. Как я поняла, она не сказала ничего нового. Она сказала, что до этого у России были планы, они были известны", – пояснила Санду.

По мнению президента, сейчас возможны разные сценарии. Однако гражданам Молдовы нет причин беспокоиться. Если ситуация ситуацией изменится, то власть обязательно проинформирует общество. "Безопасность граждан – наш главный приоритет", – добавила Санду.

Накануне украинский Генштаб заявил о сохранении состояния полной боеготовности для военных РФ и вооруженных формирований "Приднестровской Молдавской Республики". Однако мобилизационные мероприятия в регионе не проводятся.