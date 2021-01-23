В Беларуси возобновились акции против Лукашенко, есть задержанные

В Беларуси сегодня возобновились акции протеста против режима непризнанного президента Александра Лукашенко. В Минске и других городах страны вышли на "акции солидарности" и марши.

Об этом сообщает телеканал "Белсат" в Telegram-канале.

В частности, протесты против режима сегодня проходят в Минске, Гродно и Бобруйске. Белорусы выстраиваются в "цепи единства", или ходят маршами по улицам городов.

Белорусские силовики, как обычно, активно задерживают участников акций протеста. В Бобруйске, по предварительным данным, силовики уже задержали 15 человек, троих из них отпустили под подписку о неразглашении. В Гродно сегодня задержали трех женщин на Советской улице.

В Минске задержания происходят на проспекте Дзержинского, возле торгового центра "Спектр" в Уручье и в других районах столицы.

Напомним, акции протеста в Беларуси длятся с 9 августа 2020 года. Они были спровоцированы фальсификацией президентских выборов, на которых якобы победил Александр Лукашенко.

Как писало РБК-Украина, режим Лукашенко решил с марта начать штрафовать протестующих за использование бело-красно-белого флага.

Добавим, новогоднюю ночь за решеткой в Беларуси провели более 100 участников акций протеста.