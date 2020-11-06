Байден сокращает разрыв в Пенсильвании, где возобновили подсчет голосов

Подсчет бюллетеней, поступивших по почте в штате Пенсильвания, показывает, что Джо Байден быстро догоняет Дональда Трампа. Без 20 голосов выборщиков в этом штате действующий президент теряет любые перспективы быть переизбранным.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Преимущество президента Трампа в Пенсильвании значительно уменьшилось за последние 48 часов - в примерно 90 тыс. голосов по сравнению с 600 тыс., которые он имел до этого, отмечает телеканал.

Голоса в пользу Байдена стали увеличиваться во время обработки бюллетеней, поступивших по почте. Как отмечают в комиссии, сейчас подсчитано 93% голосов, и разрыв между кандидатами сократился до 1,4% пока в пользу Трампа. Однако Байден стабильно настигает своего соперника.

Ранее процедуру приостановили из-за иска от штаба Дональда Трампа о тщательной проверке процесса голосования.

Примерно 29 тыс. избирателей в округе сначала получили неправильно напечатанные бюллетени, которые потом заменили на корректные. Теперь, перед подсчетом голосов, их нужно будет сначала проверить.

В четверг Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов и не считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

Ранее суд штата Мичиган отклонил иск от штаба Дональда Трампа. Представители президента США требовали приостановить подсчет голосов, поданных лично и присланных по почте в ходе президентских выборов.

Дональд Трамп заявил о подаче исков во всех штатах, где Байден считается победителем, в том числе и Мичигане.