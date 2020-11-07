Байден побеждает на выборах в США, - CNN

Представитель Демократической партии и бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден победил на выборах президента США. Он получил 273 голоса выборщиков.

Об этом сообщает CNN.

Демократ получил более чем 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на президентских выборах. У действующего президента США Дональда Трампа - 213 голосов.

О победе Байдена сообщает и информагентство Associated Press. По его данным, лидер демократов побеждает с результатом 284 голоса выборщиков. Трамп же получил 214.

Кроме того, NBC и Edison Research также отдают победу главе Демократической партии после подсчета голосов в Пенсильвании. Объявил о победе Байдена и телеканал Fox News.

Отметим, голосование на всеобщих выборах в США состоялось 3 ноября. Более 100 миллионов американцев проголосовали на выборах досрочно из-за пандемии коронавируса. Поскольку часть избирателей голосовала по почте, то подсчет результатов длится дольше, чем обычно.

Напомним, разрыв между Трампом и Байденом был минимальным.

Кроме того, источники в окружении президента США говорят, что Трамп не планирует признавать поражение на выборах, пока не исчерпает все юридические инструменты.