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Байден победил на выборах в штате Висконсин, - CNN

Автор: Роман Тверденко

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден победил на выборах в штате Висконсин. Там он должен забрать 10 голосов выборщиков.

Этот результат прогнозирует CNN после подсчета голосов в штате.

После победы в Висконсине, у Байдена 237 голосов выборщиков, а у президента Дональда Трампа - 213.

Во время выборов 2016 года в этом штате Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон.

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Остаются неопределенными победители еще в семи штатах - Аризона, Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания, Мичиган и Аляска.

Ранее руководитель избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа Билл Степиен заявил, что они потребуют пересчитать голоса в штате Висконсин.

Добавим, бывший вице-президент Джо Байден получил наибольшее количество голосов избирателей в истории США.

В материале РБК-Украина "Капитан Америки. Кто выиграет на выборах президента США" вы можете прочитать о сложностях нынешних американских выборов.

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