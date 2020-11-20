Байден объявил о новых назначениях в будущей администрации Белого дома

Избранный президент Джо Байден назвал в пятницу имена еще нескольких высокопоставленных сотрудников будущей администрации Белого дома. В команду 46-го президента США войдут Мала Адига, Карлос Элизондо и Кэти Рассел.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам Байдена, новые сотрудники будущей администрации "помогут добиться перемен, в которых Америка нуждается в эти трудные времена. Они будут служить американскому народу и будут способствовать созданию более справедливой, равноправной и единой нации".

"Сегодняшние назначенцы - уважаемые лидеры, которые будут ежедневно служить американскому народу. Они поддержат нашу работу по созданию администрации Белого дома, который будет представлять Америку и приносить результаты", - так новый глава администрации Белого дома Рон Клейн прокомментировал кадровые решения избранного президента.

Мала Адига, бывшая старшая советница по политическим вопросам в избирательном штабе Джо Байдена и Камалы Харрис назначена директором по политическим вопросам в аппарате первой леди Джилл Байден.

Секретарем Белого дома по протокольным вопросам станет Карлос Элизондо, который с 2008 по 2016 годы работал специальным помощником президента Барака Обамы и секретарем вице-президента и его супруги по протокольным вопросам. Элизондо - первый латиноамериканец, назначенный на эту должность.

Новым директором администрации Белого дома по кадровым вопросам станет Кэти Рассел, экс-заместитель главы избирательной кампании Байдена и Харрис. При администрации Барака Обамы посол Рассел работала в Белом доме заместителем помощника президента и главой аппарата второй леди Джилл Байден, а затем перешла в Госдепартамент, став спецпосланником США по делам женщин во всем мире.

Ранее стало известно, что бывший президент США Барак Обама лоббирует на должность госсекретаря страны свою бывшую советницу по национальной безопасности Сьюзан Райс. Демократическая партия изначально рассматривала Райс в качестве возможного вице-президента.

А газета The Washington Post писала, что команда Джо Байдена рассматривает возможность назначения бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон постпредом США при ООН.

Напомним, 7 ноября Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп заявил о готовности подать в суд.