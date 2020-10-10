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Азербайджан заявил о гибели гражданского после начала перемирия

Новина українською → Баку, Суббота 10 октября 2020 21:21
Азербайджан заявил о гибели гражданского после начала перемирия Иллюстративное фото (twitter.com lentaruofficial)
Автор: Дмитрий Левицкий

В субботу, 10 октября, после вступления в силу соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе в результате обстрелов погиб гражданский житель Азербайджана. Обстрел произошел около 19 часов.

Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

Баку обвиняет армянскую сторону в обстреле поселений Чаменлы и Зангишали Агдамского района. Жертвой обстрела стал житель села Чаменлы Гюндуз Гусейнов, 1974 года рождения.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Сейчас сотрудники прокуратуры проводят все возможные следственные мероприятия в боевых условиях.

Как писало РБК-Украина, вчера главы МИД Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились о перемирии в Нагорном Карабахе. Переговоры между представителями Баку и Еревана длились более 11 часов.

Напомним, сегодня в 12:00 по местному времени договоренное в Москве перемирие в Нагорном Карабахе вступило в силу. Баку и Ереван почти сразу обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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