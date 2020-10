Автор статьи о сыне Байдена отказался подписывать ее своим именем, - NYT

Журналисты газеты New York Post, указанные в качестве авторов статьи о Хантере Байдене, не имели значимой роли в ее написании. Одна из соавторов статьи, якобы доказывающей связь кандидата в президенты США Джо Байдена с украинскими бизнесменами, уже после публикации узнала, что ее назначили автором.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в издании.

Основной автор статьи, Брюс Голдинг, отказался подписываться своим именем из-за сомнений в надежности материала. The New York Times сообщила, что как минимум еще один журналист New York Post отказался от предложения редакторов.

В статье New York Post от 14 октября утверждалось, что Хантер Байден, сын Джо Байдена, знакомил своего отца, тогда еще занимавшего пост вице-президента США, с бизнесменами из Украины - в частности, с Вадимом Пожарским.

Статья основывалась на копиях электронных писем, якобы полученных с оставленного Джо Байденом ноутбука. В статье назывались два источника, оба из которых ранее работали с нынешним президентом США Дональдом Трампом - его бывший советник Стив Бэннон и бывший адвокат Руди Джулиани.

Джуллиани сказал The New York Times, что передал копии писем New York Post, потому что другие издания «попытались бы опровергнуть их еще до того, как опубликуют».

Напомним, после публикации статьи New York Post социальная сеть Twitter запретила пользователям делиться ссылкой на нее. Социальная сеть ссылалась на нарушение правил распространения сведений, полученных путем взлома.

Юридический комитет Сената США намерен допросить гендиректора Twitter Джека Дорси из-за блокировки статьи. К 17 октября Twitter изменила решение и сняла блокировку.