Австрия перестанет быть зависимой от газа РФ через несколько лет, - канцлер

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

Австрия, скорее всего, сможет обойтись без поставок голубого топлива из РФ только через несколько лет. Ныне федеральное правительство прорабатывает ряд вариантов достижения энергетической независимости.

"Это не станет возможным сегодня или завтра, но, возможно, мы станем независимыми от российского газа через несколько лет. На это нужно время, ведь уровень нашей зависимости от газа из России – 80%. Германия оказалась в похожей ситуации", – заявил Нехаммер.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерениях Евросоюза ввести санкции против "Сбербанка". Также ЕС стремится ударить по энергетическому сектору РФ.