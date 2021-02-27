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В Армении проходит марш за отставку Пашиняна

Автор: Дмитрий Левицкий

В Армении вечером 27 февраля началась акция протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Протестующие устроили марш по столице страны - Еревану.

Марш оппозиции транслируется в YouTube.

Требование оппозиции остается неизменным - немедленная отставка Пашиняна и его правительства, а также наказание за поражение в Нагорном Карабахе.

Марш начался после того, как президент Армении отказал Пашиняну в увольнении главы Генерального штаба Вооруженных сил страны.

Пашинян обвинил главу Генштаба в попытке военного переворота после того, как тот призвал премьера выполнить требование протестующих и подать в отставку.

Напомним, отказ увольнять главу Генштаба президент Армении объяснил тем, что предложение Пашиняна не соответствует конституции страны.

Как писало РБК-Украина, администрация Пашиняна заявила, что президент России Владимир Путин поддержал действующего премьера Армении на фоне протестов в стране.

Добавим, Пашинян исключил возможность побега из Армении за попытку военного переворота

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Новости Украины протестАрменияНикол Пашинян
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