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Более 100 млн человек заболели COVID-19: статистика в мире

Автор: РБК-Украина

С начала пандемии в мире заразились коронавирусом более 100 млн человек. Среди лидеров - США, Индия и Бразилия.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

На данный момент в мире выявлено 100 032 461 случай инфицирования COVID-19. По данным сайта, с начала пандемии скончались 2 149 385 заразившихся.

При этом, в мире зафиксировано 55 239 368 случаев выздоровления от COVID.

Первое место по числу заражений и летальных исходов занимают Соединенные Штаты - там выявлено свыше 25,3 млн случаев заболевания и более 423 тысячи смертей.

На втором месте по случаям заражения находится Индия, где выявленное число заражений превышает отметку в 10,6 млн. Также в стране зарегистрировано более 153,6 тысячи летальных исходов среди инфицированных.

Третье место по темпам распространения инфекции занимает Бразилия с более 8,8 млн случаев заболевания COVID-19. При этом по смертности среди инфицированных Бразилия занимает вторую строчку - там зарегистрировано более 217,6 тысячи летальных исходов.

Напомним, Великобритания стала первой европейской страной, в которой подтвердили 100 тысяч летальных случаев от COVID-19.

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