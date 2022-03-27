Зеленский о вопросе Донбасса: вернитесь туда, с чего все началось, и там попытаемся решить

"Вывести войска Российской Федерации на компромиссные территории - а это все, что было до 24 февраля, до нападения. Пускай вернутся туда. Я понимаю, что заставить Россию полностью освободить территорию невозможно, это приведет к Третьей мировой войне. Я отлично все понимаю и осознаю. Потому я и говорю: это компромисс", - заявил президент.

По словам Зеленского, в первую очередь он обязан завершить войну, чтобы предотвратить еще большее количество погибших. Также он отметил, что у него еще есть время, чтобы и дальше обсуждать вопросы Донбасса.

"Мне не 70 лет, у меня точно есть время. Но я здесь ненадолго, и после меня придет достойный человек. Я хочу закончить эту войну, не хочу, чтобы у нас были сотни тысяч погибших. Я этого не желаю", - добавил президент.

Зеленский отметил, что Украина не рассматривала возможности силового нападения ни на Донбасс, ни на Крым.

"Ибо глубоко понимаю, сколько бы тысяч людей наших погибло. И какова была бы цена этих территорий, пусть даже отвоеванных", - отметил Зеленский.