Зеленский присвоил погибшему заместителю командующего ВМС звание Героя Украины

Полковника Военно-морских сил Вооруженных сил Игоря Бедзая президент Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины посмертно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальное интернет-представительство главы государства.
Заместитель командующего ВМС по авиации удостоился высшей государственной награды. Бедзай проявил личное мужество и героизм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности.
"Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Бедзаю Игорю Владимировичу – полковнику (посмертно)", – говорится в сообщении.
Полковник погиб в украинском небе 9 мая. В его вертолет Ми-14 попала вражеская ракета во время выполнения боевого задания.
К слову, Минобороны назвало ВСУ победителем первой фазы войны с РФ.
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