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Зеленский присвоил погибшему заместителю командующего ВМС звание Героя Украины

Фото: Герой Украины Игорь Бедзай (facebook.com/poglyadkyivregion)
Автор: Антон Федорцив

Полковника Военно-морских сил Вооруженных сил Игоря Бедзая президент Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальное интернет-представительство главы государства.

Заместитель командующего ВМС по авиации удостоился высшей государственной награды. Бедзай проявил личное мужество и героизм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности.

"Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Бедзаю Игорю Владимировичу – полковнику (посмертно)", – говорится в сообщении.

Полковник погиб в украинском небе 9 мая. В его вертолет Ми-14 попала вражеская ракета во время выполнения боевого задания.

К слову, Минобороны назвало ВСУ победителем первой фазы войны с РФ.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраинаВМСВойна России против Украины