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ВСУ ежедневно берут в плен захватчиков. Создадим обменный фонд, – Верещук

Фото: Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук поделилась соображениями по поводу потерь врага и информирования россиян о судьбе родных-оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

Верещук, ссылаясь на данные Генштаба, напомнила, что потери РФ уже превысили 14 тысяч военных. Кроме того, Вооруженные силы ежедневно берут в плен оккупантов, поэтому вскоре начнется составление списков погибших и пленных.

"Их семьи будут знать, куда власти России отправили их мужчин, детей и братьев. В дальнейшем мы создадим что-то вроде обменного фонда, и через структуры МККК, который будет выступать нейтральным посредником, будем передавать информацию стороне противника", – заявила министр.

По ее словам, такая работа позволит доказать военные преступления России. Кроме того, в перспективе это положит начало обмену пленными и телами погибших.

К слову, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко озвучил количество эвакуированных за 17 марта.

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