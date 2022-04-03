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Венедиктова назвала количество задержанных коллаборантов

Фото: Ирина Венедиктова (facebook.com/irina.venediktova.31)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила количество удерживаемых под стражей подозреваемых в государственной измене. Их задержали с начала российского военного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Количество задержанных вплотную приблизилось к сотне. Со времени же принятия закона о коллаборационизме появилось четверо подозреваемых.

"Я скажу общую цифру. Вообще у нас 99 человек под стражей именно по этим статьям или касательным (речь идет о государственной измене – ред.). Это чисто под стражей. Но если говорить о появившихся коллаборантах – то их четыре. Но это потому, что время принятия (закона о коллаборантах – ред.) было позже", – заявила Венедиктова.

К слову, британская разведка заявила о санкционировании казней гражданских украинцев Путиным.

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