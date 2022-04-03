Венедиктова назвала количество задержанных коллаборантов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила количество удерживаемых под стражей подозреваемых в государственной измене. Их задержали с начала российского военного вторжения.

Количество задержанных вплотную приблизилось к сотне. Со времени же принятия закона о коллаборационизме появилось четверо подозреваемых.

"Я скажу общую цифру. Вообще у нас 99 человек под стражей именно по этим статьям или касательным (речь идет о государственной измене – ред.). Это чисто под стражей. Но если говорить о появившихся коллаборантах – то их четыре. Но это потому, что время принятия (закона о коллаборантах – ред.) было позже", – заявила Венедиктова.