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Великобритания решила передать Украине 570 генераторов

Фото: Британское правительство отправляет генераторы в Украину (twitter.com/KwasiKwarteng)
Автор: Антон Федорцив

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Квази Квартенг объявил об очередном пакете гуманитарной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter чиновника.

Британское правительство помимо военной техники продолжает передавать Украине и гуманитарные грузы. В этот раз Украина получит генераторы для бесперебойной работы критической инфраструктуры.

"Еще больше мобильных генераторов отправляем в Украину. Британия пожертвует 570 генераторов, чтобы больницы, телефонные мачты, хранилища и водонасосные станции могли продолжать работать перед лицом продолжающегося нападения России", – написал министр.

Накануне Британия объявила новый пакет военной помощи Украине на 375 млн долларов. В него попали средства ведения электронной борьбы, контрбатарейные РЛС, средства подавления GPS-сигналов, дроны и приборы ночного видения.

К слову, британское правительство ввело новый пакет санкций против РФ.

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