Украинские спецслужбы собрали данные подразделений РФ для фиксации преступлений в Киевской области

Для фиксации и документирования военных преступлений украинские спецслужбы определили расположение подразделений российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.
Отечественные спецслужбы собрали данные о подразделениях армии РФ, совершивших зверства в ряде областей Украины. В список попали 11 бригад, полков и дивизий.
Расположение российских подразделений:
Спецназовцы Нацполиции 2 апреля начали зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи. В то же время городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, в частности подростков.
Западные страны осудили совершенную РФ резню в Киевской области. Тем временем президент Зеленский обратился к матерям российских военных с призывом посмотреть на зверства своих детей.
К слову, британская разведка заявила о санкционировании казней гражданских украинцев Путиным.
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