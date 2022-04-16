Украине неизвестны детали военной помощи Германии, - посол

Украинский посол в Германии Андрей Мельник упрекнул местное правительство за нехватку коммуникации по увеличению военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.
Дипломат положительно принял увеличение военной помощи от правительства Германии. Однако Мельник удивлен отсутствием консультаций по вопросу между двумя странами.
"Украинское правительство не было проинформировано о деталях. Мы не знаем ни объемов, ни процедуры, ни временных рамок будущих поставок оружия. Все это остается тайной", – заявил посол.
Он напомнил, что предприятия немецкого ВПК предоставили Украине ряд предложений по продаже разнообразного вооружения – систем ПВО, самоходных гаубиц, танков и бронетранспортеров. Мельник надеется, что теперь Украина сможет начать "честный и конструктивный диалог с федеральным правительством" для организации быстрой поставки оружия.
Напомним, что президент Зеленский провел разговор с британским премьером Джонсоном по поводу финансовой и военно-технической помощи Украине.
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