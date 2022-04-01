Украина остается преданной Женевской конвенции: в МИД отреагировали на фейк от России

"Российская разведка не перестает распространять дезинформацию. Ранее она создавала фейки о якобы тысячи украинцев, которые желают получить убежище в РФ, негуманное обращение с русскими военнопленными, "работников "Азовстали", которые "просятся" в ряды российской захватнической армии", - заявил Николенко.

Своим фейком о том, что Украина якобы не придерживается Женевской конвенции, Российская Федерация пытается дискредитировать наши отношения с международными гуманитарными структурами, которые спасают жертв агрессии оккупанта.

"Несмотря на сотни российских фейков, наше государство остается преданным своим международным обязательствам в рамках международного права. Чего не скажешь о безразличном отношении РФ к своим военнослужащим, которые пришли на украинскую землю: как живых, так и павших", - добавил Николенко.