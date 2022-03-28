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Не удивлен провалом России. Буданов рассказал о разведчиках Украины в Кремле

Фото: глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (gur.mil.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не удивлен тем, что Российская Федерация не имеет никаких успехов в войне на территории Украины. По его словам наша страна имеет собственные источники в Кремле, в связи с чем получает достаточное количество информации касаемо намерений оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки МО Украины.

Как отметил Будонов, Украина проникла во многие сектора России, в том числе и среди военного, политического и финансового руководства.

"Одним из примеров такой деятельности, который привел начальник ГУР МО Украины, является недавний ракетный удар в Бердянске, в результате которого был уничтожен российский десантный корабль", - пишет пресс-служба.

Именно благодаря разведывательным возможностям, украинские военные нанесли максимальный урон оккупанту, поскольку ракета попала в корабль именно в тот момент, когда к нему приблизились бензовозы и грузовик с боеприпасами.

Наличие собственных агентов в Администрации президента Российской Федерации Владимира Путина является полезным для Украины и в целом разведка была значительно усилена возможностями киберразведки нашей страны, которые постоянно растут.

Благодаря разведывательным данным Украина имеет не только информацию о военных России, но и об обороте финансов оккупанта.

"Мы также знаем, что происходит в топливной сфере России и отслеживаем все инновации вооружения", - добавил Буданов.

Война России против Украины длится тридцать три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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