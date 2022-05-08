Трюдо анонсировал новую партию военно-технической помощи Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо от имени правительства пообещал передать Вооруженным силам Украины дополнительную военную и техническую помощь для противостояния РФ в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global News .

Глава канадского правительства во время визита в Украину рассказал о дальнейших намерениях по поддержке Украины для противодействия агрессии РФ. Канада предоставит больше камер для беспилотников, спутниковые снимки, стрелковое оружие и боеприпасы для него.

Кроме того, Трюдо объявил о новых антироссийских санкциях. В них попали 40 российских силовиков и олигархов. Канадский премьер-министр подтвердил отмену всех торговых пошлин для украинского импорта на 2023 год.

Канада будет также финансировать гуманитарные программы. Трюдо пообещал профинансировать операции по разминированию, а также выделить грант в размере 25 млн долларов для обеспечения продовольственной безопасности Украины. Женские, правозащитные и другие неправительственные организации получат дополнительное финансирование.