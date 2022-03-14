В США заявили, что не дадут другим странам компенсировать потери России

По его словам, тот, кто попытается помочь России, столкнется с последствиями. Поэтому в Госдепартаменте хотят убедиться, что никто не выручит россиян.

"Мы в наших контактах очень четко донесли до Пекина, что не позволим каким-либо странам компенсировать России ее потери", - сказал Прайс во время регулярного брифинга.

Дипломат сообщил, что в ходе консультаций, состоявшихся в Риме с китайской стороной, делегация США "предупредила Пекин" о последствиях возможной поддержке российской военной операции в Украине для двусторонних отношений.