США ужесточат санкции против России в этот четверг

Соединенные Штаты Америки подготовили новые санкции против Российской Федерации. Они будут озвучены уже в этот четверг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, санкции против России будут озвучены уже во время визита президента Штатов Джо Байдена в Брюссель.
"Я не собираюсь опережать объявление, которое будет распространено совместно с нашими союзниками в четверг, когда президент будет иметь возможность поговорить с ними в это время, об еще одном пакете санкций", - заявил Саливан.
Также Саливан отметил, что ключевой элемент сосредоточен не только на новых санкциях, но и на совместных усилиях в противодействии тому, чтобы Россия не имела возможности уклоняться, ослабить или обойти эти и старые ограничения.
Байден планирует встретиться с мировыми лидерами на внеочередном саммите НАТО уже в этот четверг, а также на встрече G7 и Европейского совета.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Венгрия тем временем выступает против эмбарго на энергоносители оккупанта. Также страна призывает не поддерживать закрытие неба над Украиной и не вводить миротворческие войска.
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