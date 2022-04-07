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США передают Украине разведданные для операций на Донбассе

Фото: Пентагон делится разведданными с Украиной (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В Пентагоне подтвердили обмен разведывательными данными с Украиной для проведения успешных операций на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Министр обороны Ллойд Остин впервые публично подтвердил передачу развединформации ВСУ. Глава Пентагона упомянул о сотрудничестве с украинскими армейцами во время заседания комитета Сената по вооруженным силам.

"Мы продолжаем предоставлять полезную информацию и разведывательные данные Вооруженным силам Украины в их борьбе. Поскольку бои все больше перемещаются в сторону Донбасса, мы будем корректировать наш информационный контент и поток в зависимости от обстоятельств", – заявил анонимный чиновник ведомства.

Тем временем украинский Генштаб констатировал попытки врага прорвать оборону на Донецком и Луганском направлениях. До сих пор все попытки российских оккупантов были безрезультатными.

К слову, глава МИД сравнил предстоящее сражение за Донбасс с битвами Второй мировой войны.

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