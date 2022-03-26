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Славутич оказался под оккупацией российских войск, – мэр города

Фото: Митинг в Славутиче 26 марта (facebook.com/slavutych.mr)
Автор: Антон Федорцив

Мэр Славутича Юрий Фомичев заявил об оккупации города вооруженными формированиями России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение мэра.

"Славутич с сегодняшнего дня в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдать его без боя, но наши военные, Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому, они военные, они для этого и работают ", – рассказал Фомичев.

По его словам, силы войск оказались неравными. Поэтому защитники города решили не рисковать жизнями мирных жителей и не сопротивлялись оккупантам.

Мэр также подтвердил смерть трех жителей города. Вместе с тем, он поблагодарил всех горожан, вышедших на митинг против оккупации 26 марта.

"Весь город, кто остался, вышли на улицу с флагами Украины, с лозунгами, что Славутич – это Украина, что нам не нужно здесь никого другого, потому что это наша земля, мы сами знаем, как нам здесь жить. И сегодня Славутич остается украинским городом, под украинскими флагами, с украинскими властями, с украинской конституцией, со своим кодексом этики", – добавил Фомичев.

К слову, председатель Львовской ОВА и мэр Львова поделились подробностями о ракетных ударах по объектам города.

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