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В Румынии упал беспилотник. Не исключено, что российский

Фото: На территории Румынии упал беспилотник (скрин с видео)
Автор: Анна Шиканова

В Румынии упал беспилотник. Беспилотный летательный аппарат, вероятнее всего российского происхождения, был найден в румынском муниципалитете Думитра, чуть более 100 километров к югу от украинской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PTC.

Местная полиция начала расследование после того, как один из жителей района Быстрица-Несеуд (Bistriţa-Năsăud) в Восточных Карпатах сообщил, что неизвестный дрон приземлился на лужайке возле его дома.

Как сообщили в местной полиции, речь идет об авиамодели, миниатюрном самолете, который не имел никакого оборудования или знаков.

На данный момент нет причин думать, что он каким-то образом связан с войной.

Однако по фото специалисты определили, что данный беспилотник - это модель "Орлан-10", который разработан и выпущен в России.

Такой беспилотник используется для сбора разведывательных данных и определения целей. Его активно начали использовать в России с 2014 года.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Загребе упал беспилотник.

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Румыния