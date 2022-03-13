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В результате ракетного удара по аэродрому Кропивницкого погибли семь человек

Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 12 марта, российские оккупанты обстреляли аэродром в Кропивницком. В результате ракетного удара погибли семь человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Кропивницкого Андрея Райковича.

"Уважаемые земляки, в результате вчерашних ракетных ударов по военному аэродрому, к сожалению, имеем семеро погибших. Повреждена инфраструктура. Удары были такой силы, что слышал даже весь Кропивницкий",- заявил Райкович.

Напомним, РБК-Украина писало о ракетном обстреле аэродрома в Кропивницком со стороны оккупантов. Также сегодня российские военные открыли огонь по Яворовскому полигону, вследствие чего погибли 35 человек.

Война России против Украины продолжается восемнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Российская ФедерацияУкраинаКропивницкий