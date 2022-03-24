ПВО уничтожила истребитель и беспилотник оккупантов на Харьковском направлении

В Харьковской области ПВО сбила два летательных аппарата оккупантов. На этот же раз один беспилотник и истребитель Су-34.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушного командования "Восток".

"И снова в ПВО урожайный день на Харьковском направлении! Враг недосчитался 1 БПЛА и еще одного истребителя-бомбардировщика Су-34", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу оккупанта, которая использовала авто гражданских.

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