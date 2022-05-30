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У Путина впервые пригрозили ударами по "центрам принятия решений" за пределами Киева

Фото: Дмитрий Медведев (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Войска РФ атаковали бы командные пункты Украины вне столицы, если бы президент США Джо Байден решил передать ВСУ ракетные системы с возможностью достать до российской территории.

Об этом заявил заместитель секретаря российского Совбеза Дмитрий Медведев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал экс-президента РФ.

Медведев назвал "умным" решение американской администрации не предоставлять системы, способные нанести удары по РФ. По его словам, появление более мощных комплексов заставило бы Россию ответить.

"Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве", – написал Медведев.

Президент Байден заверил, что США не будут посылать Украине ракетные системы, которые могут достичь территории РФ. Ограничение огневой дальности могло бы стать условием Соединенных Штатов для поставки вооружения.

К слову, в Офисе президента раскрыли содержание переговоров с РФ на нынешнем этапе войны.

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