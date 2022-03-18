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Из-за потерь и отказа воевать РФ собралась перебросить в Украину подразделения из Армении

Фото: 102-я военная база РФ в Гюмри (ria.ru)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины констатировал деморализацию оккупационных войск и попытки российского командования восстановить их боеспособность.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Генштаба ВСУ в Facebook.

"Продолжая попытки восстановить боеспособность отдельных подразделений, участвующих в боевых действиях, военное руководство Российской Федерации планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ВСУ подтвердили отдельные факты отказа военнослужащих от участия в войне. В частности, в 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии (Южный военный округ) на такой шаг решились 130 армейцев.

Деморализованн и личный состав неприятеля на территории Украины. По данным Генштаба ВСУ, среди оккупантов участились случаи суицидов и самоувечья.

К слову, российские оккупанты распространяют фейки для срыва эвакуации из Мариуполя в Запорожье.

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