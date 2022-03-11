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Как получить пенсии и денежную помощь во время военного положения: разъяснение Минсоцполитики

Автор: Александр Белоус

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, как получать денежную помощь и пенсии во время военного положения. По выбору человека пенсии или денежную помощь выплачивают "Укрпочта" или уполномоченные банки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Людям, которые находятся по месту своего жительства, денежную помощь и пенсии ожидают доставку "Укрпочтой". Но если условия безопасны для жизни, стоит самостоятельно идти в отделение "Укрпочты".

Люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за агрессии России против Украины, получат денежный перевод через АО "Ощадбанк" без открытия банковских счетов. Также возможен перевод средств в отделение "Укрпочты" по месту временного проживания.

Подробнее в разъяснении Минсоцполитики.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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