Осознает поражение, но будет причинять боль. Резников предупредил о тяжелых неделях противостояния с РФ

Резников после успешного саммита на авиабазе "Рамштайн" призвал к сдержанным ожиданиям. В ближайшие несколько недель ситуация будет оставаться сложной.

"Практическая реализация договоренностей, обучение и логистика нуждаются в определенном времени. А Россия накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас", – отметил министр.

По его словам, объемы военно-технической помощи Украине будут только расти. Тем не менее, в ближайшие дни украинцам понадобятся полная стойкость и чрезвычайное единство.

"Враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам наибольшую боль. К сожалению, к победе мы еще будем терять наших воинов", – заявил Резников.

Министр предположил, что на пути к победе Украина еще столкнется с разрушениями и болезненными жертвами. Но украинцы обязаны выдержать эти испытания. "И мы выдержим!" – резюмировал глава Минобороны.