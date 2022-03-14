ООН выделит дополнительные средства на гуманитарную помощь Украине, – генсек Гутерриш

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на выступление генсека ООН .

"Сегодня я объявляю, что ООН выделит еще 40 млн долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы увеличить жизненно важную помощь наиболее уязвимым слоям населения", – заявил Гутерриш.

По его словам, увеличенное финансирование позволит передать Украине необходимые запасы воды, продуктов питания и лекарства. Также предусмотрена "другая жизненно необходимая помощь" и "денежная помощь".