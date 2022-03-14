ООН выделит дополнительные средства на гуманитарную помощь Украине, – генсек Гутерриш

Генеральный секретарь Объединенных Наций Антониу Гутерриш объявил о предоставлении дополнительных средств на гуманитарную помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление генсека ООН.
"Сегодня я объявляю, что ООН выделит еще 40 млн долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы увеличить жизненно важную помощь наиболее уязвимым слоям населения", – заявил Гутерриш.
По его словам, увеличенное финансирование позволит передать Украине необходимые запасы воды, продуктов питания и лекарства. Также предусмотрена "другая жизненно необходимая помощь" и "денежная помощь".
Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба призвал мир бойкотировать компании, не покинувшие российский рынок.
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