Оккупанты запустили ракеты в воинскую часть в Днепропетровской области. Есть погибшие

По словам Резниченко, в результате обстрела было уничтожен админздание и склад с горючим. Два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

"Их госпитализировали. Продолжаются спасательные работы и борьба с пожаром", - добавляет Резниченко.

Согласно данным другого СМИ "Общественный Днепр", оккупанты в целом запустили две ракеты.

"Две ракеты российских войск в 10 часов 31 марта попали в одну из воинских частей на Днепропетровщине. Значительно повреждены админздание и состав горюче-смазочных материалов. Под завалами обнаружены два человека без признаков жизни, пятеро - ранены. Спасатели укрощают пожар", - заявила пресс-секретарь ГСЧС Днепропетровской области Евгения Дудка.