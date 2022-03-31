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Оккупанты запустили ракеты в воинскую часть в Днепропетровской области. Есть погибшие

Фото: оккупанты запустили ракеты в воинскую часть в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские захватчики запустили ракеты в воинскую часть на территории Днепропетровской области. Два человека погибли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко.

По словам Резниченко, в результате обстрела было уничтожен админздание и склад с горючим. Два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

"Их госпитализировали. Продолжаются спасательные работы и борьба с пожаром", - добавляет Резниченко.

Согласно данным другого СМИ "Общественный Днепр", оккупанты в целом запустили две ракеты.

"Две ракеты российских войск в 10 часов 31 марта попали в одну из воинских частей на Днепропетровщине. Значительно повреждены админздание и состав горюче-смазочных материалов. Под завалами обнаружены два человека без признаков жизни, пятеро - ранены. Спасатели укрощают пожар", - заявила пресс-секретарь ГСЧС Днепропетровской области Евгения Дудка.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты вчера, 30 марта, попали в нефтебазу в Днепре.

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