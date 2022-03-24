Оккупанты пытаются взять Славутич штурмом

Российские военные пытаются штурмом захватить город Славутич в Киевской области. Есть угроза артиллерийского обстрела.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал НАЭК "Энергоатом".
"Российские войска пытаются взять город штурмом, идет обстрел украинских блок-постов со стороны захватчиков", - пишет пресс-служба.
Также отмечается, что есть угроза артиллерийского обстрела со стороны оккупантов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные ночью 24 марта открыли огонь по блокпосту в Славутиче Киевской области.
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