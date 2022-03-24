Оккупанты пытаются взять Славутич штурмом

Российские военные пытаются штурмом захватить город Славутич в Киевской области. Есть угроза артиллерийского обстрела.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал НАЭК "Энергоатом".

Также отмечается, что есть угроза артиллерийского обстрела со стороны оккупантов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные ночью 24 марта открыли огонь по блокпосту в Славутиче Киевской области.

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