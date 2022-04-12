Миргород подвергся новому удару оккупантов, есть два "прилета"

Войска РФ снова обстреляли Миргород Полтавской области. Областное руководство подтвердило попадание вражеских снарядов в инфраструктурные объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы Полтавской ОВА.
"Снова под вражеским ударом – инфраструктура Миргорода. Два "прилета". Пострадавших и последствия уточняем", – заявил Дмитрий Лунин.
Удар по городу произошел вскоре после оглашения воздушной тревоги. В свою очередь почти сразу же после "прилетов" по Миргороду тревожный режим сняли.
Ночью 9 апреля российские войска уже наносили ракетный удар по городу. Тогда Миргород получил значительные разрушения, а двое местных жителей получили ранения.
Напомним, что президент Зеленский объявил о задержании лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.
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