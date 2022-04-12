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Миргород подвергся новому удару оккупантов, есть два "прилета"

Фото: Миргород в мирное время (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Войска РФ снова обстреляли Миргород Полтавской области. Областное руководство подтвердило попадание вражеских снарядов в инфраструктурные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы Полтавской ОВА.

"Снова под вражеским ударом – инфраструктура Миргорода. Два "прилета". Пострадавших и последствия уточняем", – заявил Дмитрий Лунин.

Удар по городу произошел вскоре после оглашения воздушной тревоги. В свою очередь почти сразу же после "прилетов" по Миргороду тревожный режим сняли.

Ночью 9 апреля российские войска уже наносили ракетный удар по городу. Тогда Миргород получил значительные разрушения, а двое местных жителей получили ранения.

Напомним, что президент Зеленский объявил о задержании лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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