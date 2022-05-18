В Луганской области прошли митинги против мобилизации в оккупационные войска, - Генштаб

Российские войска столкнулись с сопротивлением даже на давно оккупированных территориях Украины. В двух городах Луганской области местные жители требовали возвращения домой мобилизованных в армию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Жители оккупированных Луганска и Ровеньков собрались на стихийные протесты. Они требовали вернуть принудительно взятых в оккупационные войска.

"По имеющейся информации, на временно захваченной территории Луганской области 16-17 мая прошли стихийные акции протеста членов семей лиц, которые были принудительно мобилизованы в ряды российских оккупационных войск. Протесты зафиксированы в Луганске и Ровеньках. Основное требование – возвращение мобилизованных домой", – говорится. в уведомлении.

Тем временем российское командование продолжает перебрасывать новые силы в Изюмский район Харьковской области. Больше всего – в села, которые находятся на границе Донецкой и Луганской областей.