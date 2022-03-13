UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Израиль официально осудил вторжение РФ в Украину

Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во время визита в Румынию призвал Россию прекратить военное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный сайт МИД Израиля.

"Как и Румыния, Израиль осуждает вторжение России в Украину. У него нет никакого оправдания, поэтому мы призываем Россию прекратить обстрелы и атаки и сесть за стол переговоров для разрешения этого конфликта", – заявил дипломат.

Лапид также заверил, что Израиль прилагает все усилия, чтобы помочь разрешить конфликт мирным путем. Министр добавил, что вместе с США и ЕС израильские власти пытаются "как можно быстрее положить конец этой жестокой трагедии".

К слову, Израиль усомнился в целесообразности роли посредника в переговорах Украины и РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильВторжение России в УкраинуВойна России против Украины