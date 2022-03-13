Израиль официально осудил вторжение РФ в Украину

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во время визита в Румынию призвал Россию прекратить военное вторжение в Украину.

"Как и Румыния, Израиль осуждает вторжение России в Украину. У него нет никакого оправдания, поэтому мы призываем Россию прекратить обстрелы и атаки и сесть за стол переговоров для разрешения этого конфликта", – заявил дипломат.

Лапид также заверил, что Израиль прилагает все усилия, чтобы помочь разрешить конфликт мирным путем. Министр добавил, что вместе с США и ЕС израильские власти пытаются "как можно быстрее положить конец этой жестокой трагедии".